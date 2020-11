In der SMD-Fertigung übernehmen Roboter in unterschiedlicher Bauweise Schritte wie SMD-Bestückung, Belötung und automatische optische Inspektion (AOI). Die Durchsteckmontage (THT-Bestückung) wird jedoch immer noch weitestgehend per Handmontage durchgeführt, weil es sich um einen komplexen Prozess handelt, der sich nicht so einfach automatisieren lässt. Genau das stellte die Ingenieure von Glaub Automation & Engineering in Salzgitter vor eine Herausforderung. Geschäftsführer Niko Glaub: "Ein Kunde richtete an uns die konkrete Anfrage, ob wir nicht doch eine Lösung für die Automatisierung dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...