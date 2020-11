DJ Bundesregierung will Rekapitalisierung von Unternehmen stärken

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung bietet den besonders von den Corona-Schließungen betroffenen Unternehmen weitere Hilfen an. Dazu baut der Bund gemeinsam mit den Ländern die Beteiligungsangebote der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften (MBGen) "deutlich" aus, wie die Ressorts Wirtschaft und Finanzen mitteilten. "Die Unterstützung kommt bis zu 1.000 Unternehmen und ihren Beschäftigten zugute", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Das ist ein weiterer wichtiger Beitrag, damit wir gut durch diese Krise kommen."

Mit den geeinten Maßnahmen werde gezielt die Eigenkapitalbasis der Mittelständler gestärkt, erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Beteiligungsgesellschaften helfen kleinen und mittleren Unternehmen mit Eigenkapital. Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen soll die Regelobergrenze für stille Beteiligungen von derzeit 1 Million auf 2,5 Millionen Euro erweitert werden. Der Bund muss bei den kleineren Summen also nicht mehr zustimmen.

Auch sei die Verwendung der bereitgestellten Mittel flexibel für jeglichen Finanzierungsbedarf möglich, also etwa auch für Betriebsmittelfinanzierungen. Durch erhöhte Rückgarantien von Bund und Land gegenüber den Bürgschaftsbanken soll das Eigenrisiko der MBGen insgesamt reduziert werden. Dadurch erhofft sich der Staat, dass eine in der Krise trotzdem insgesamt mehr Kapital an die Unternehmen fließt. Das Programm darf zudem mit anderen Hilfsangeboten kombiniert werden, insbesondere mit dem KfW-Schnellkredit.

Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen starke Umsatzeinbrüche verkraften müssen, was auch deren Eigenkapitalsituation zunehmend belastet. Mit der am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen Verlängerung des Teil-Lockdowns dürfte sich die Krise noch verschärfen.

November 26, 2020

