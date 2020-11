Am Donnerstag setzt die People's Bank of China (PBOC) den Referenzkurs für den USD/CNY auf 6,5780 gegenüber 6,5749 am Mittwoch fest. Die PBOC führte über siebentägige Reverse-Repos bei Offenmarktgeschäften (OMOS) 80 Milliarden CNY zu, 70 Milliarden CNY wurden fällig. Die Nettozuführung wird daher mit 10 Milliarden CNY angegeben. USD/CNY unverändert ...

