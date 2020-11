Frankfurter Kreis: Mein Geld Chefredakteurin Frau Hägewald diskutiert mit Experten über die Ansätze des Impact Investings Gäste: Edda Schröder // Gesellschafterin, Geschäftsführerin // Invest in Visions GmbH Dr. Patrick Pfeffer // CEO // Aescuvest GmbH Oliver Hagedorn // Gründer & CEO // avesco Financial Services AG John Korter // Country Head of Germany & Austria // LFDE, La Financiére de l'Echiquier Roland Kölsch // Geschäftsführer // QNG Gesellschaft für Qualitätssicherung Nachhaltiger Geldanlagen mbH

