Taipei (ots/PRNewswire) - Kombination von seltenem Whisky mit den schönen KünstenKavalan, der Pionier des taiwanesischen Whiskys, hat seine "Kavalan Artists Series" ins Leben gerufen, eine neue Reihe von künstlerischen Kreationen, die die hohe Kunst des Whiskys unterstreichen sollen.Die erste Ausgabe stellt vier Flaschen in Zusammenarbeit mit dem meisterhaften Künstler Paul Chiang vor, der kreative Energie aus seiner Heimat schöpft und dessen Werk in der Vergangenheit ausgewählt wurde, um klassische Musik und die natürliche Schönheit Taiwans zu interpretieren.Die fassstarken Single-Cask-Whiskies - Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask und Peated Malt - sind von den vier Elementen Ozean, Luft, Sonnenlicht und Mutter Erde inspiriert, die jeweils eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Kavalan-Whisky spielen. Die Destillerie wird insgesamt 198 Sammlersets herausgeben, die jeweils vier Flaschen à 700 ml enthalten. Zusätzlich enthält jedes Set eine einmalig nummerierte und signierte Ausgabe von einem von zwei Siebdrucken von Paul Chiang mit dem Titel "Pisilian" oder "Bergkette in Taiwan". Daneben werden auch insgesamt 4.000 Einzelflaschen à 1.000 ml für den Einzelkauf freigegeben.Peated Malt ist Kavalans zweiter Shave, Toast, and Rechar (STR) Whisky. Er folgt auf den von der WWA als "World's Best Single Malt" prämierten *Solist Vinho Barrique.Paul Chiang hat internationale Bekanntheit erlangt in ganz Europa, den USA und in Taiwan. Er steht für ein kompromissloses Streben nach "dem Ideal", das die Aufmerksamkeit der Kavalan-Familie auf sich zog.Der CEO von Kavalan, YT Lee, erklärte, jedes Bild werde mit Hingabe kreiert."Kunst, wie Whisky, hat die Kraft, tiefe Emotionen zu wecken. Aber es erfordert jahrzehntelange harte Arbeit und Einsatz, wenn man sein Handwerk beherrschen will", sagte Lee."Sehen wir uns man beispielsweise "Puncheon" an, ein Werk, das Meer, Himmel und Sterne darstellt. Paul malte dieses Werk, als er nach 30 Jahren Abwesenheit nach Taiwan zurückkehrte und sich an der Küste in Taitung niederließ. Man spürt die Euphorie dieser Zeit und die Faszination mit dem Wiederentdeckten.""Wir wollen große Kunst und unseren seltensten Whisky für Kenner zusammenbringen - beide sind Ausdruck feinster Kunstfertigkeit. Wir fühlen uns geehrt, mit Paul an der Erstausgabe zusammenzuarbeiten."Die Whiskies:PUNCHEON 50-63% ABVGemälde - Pisilian (Morgendliche Sterne über der Küste)Pisilian ist der einheimische Name für einen Abschnitt der Ostküste Taiwans, der Kavalans Firmensitz im Kreis Yilan mit dem Kreis Taitung verbindet, wo Paul Chiang arbeitet. Kavalans Geschichte beginnt im Ozean unter einem Sternenhimmel. Von hier steigt die Feuchtigkeit auf und formt Kondenswasser über dem Hsue Shan ("Schneeberg") - dem Ursprung von Kavalans legendärer Wasserquelle.ProduktbeschreibungIn Puncheon-Fässern gereift und so selten wie ein Schatz aus der Tiefsee, ist dieser Whisky sanft in seiner Textur, mit einem Meer von Komplexität und Wellen von verlockendem Geschmack.Nase:Geröstete Biscotti in Créme de Pêches, milder Vanille, süßem weißem Pfirsich und Ahornsirup.Gaumen:Wellen von süßem Toffee, weißfleischiger Nektarine, tropischen Früchten und einem Hauch von Nüssen.VIRGIN OAK 50-63% ABVGemälde - Auf den Flügeln des GesangesBenannt nach einem Klavierstück von Felix Mendelssohn. Paul Chiang stellt sich in seinen kreisförmigen Pinselstrichen sprudelnde Luftteilchen und das Schlagen der Flügel vor und erzeugt so das Gefühl von Luft in Bewegung. Die Geschichte von Kavalan reichert sich durch Luft an, und in diesem Sinne symbolisiert dieses Gemälde künstlerisch den Reifeprozess von Whisky.ProduktbeschreibungVirgin-Eichenholzfässer bilden den Körper dieser Kavalan-Sinfonie, großzügig durchzogen von süßen Noten von tropischen Früchten und Honig.Nase:Geräucherte Pflaume, violette Trauben, buttrige Vanille, kräftiges Bienenwachs, spritzig-blumige Noten, Aprikose und Pfirsich.Gaumen:Eine Mischung aus würziger Eiche, süßem Honig, Herbst-Birne und Kastanien, gereifter Guave und Zimt.FRENCH WINE CASK 50-63% ABVGemälde - Meditation über die EwigkeitDas goldene Sonnenlicht in diesem Werk stellt Funken der Hoffnung dar, die den Weg zum Kavalan-Traum erhellen. Das feurige Rot symbolisiert sowohl die Willensstärke als auch die Wärme der Sonne. Eben diese lebensspendende Wärme ist es, die Kavalans Alterung auf einzigartige Weise fördert.ProduktbeschreibungDieser opulente Whisky, der in Rotweinfässern der besten Weingüter in Bordeaux gereift ist, hat ein reichhaltiges Aroma mit vollmundiger Textur. Weiche Tannine und ein warmes Mundgefühl tragen dazu bei, die reiche Komplexität der Aromen hervorzuheben.Nase:Kräftige Beeren und schwarze Johannisbeeren, Paprikagemüse, Apfel, Karamell und reife Früchte.Gaumen:Tropische Früchte, Waldbeeren, Trockenfrüchte, weiche Tannine und subtile Würze.PEATED MALT 50-63 % ABVGemälde- Jinzun / SommerDas letzte Werk in der Reihe symbolisiert sowohl die Heimkehr als auch die Wiedergeburt. Die Farben Grün, Gelb und Blau stehen für die Üppigkeit der Ostküste Taiwans und die lebhaften Aromen und Düfte des Kavalan Whiskys. Diese Mutter Erde trägt sowohl für Kavalan als auch für den Künstler Chiang gleichzeitig die Früchte der Arbeit und den Samen für neues Wachstum. Der Kavalan-Traum wird Wirklichkeit.ProduktbeschreibungUnter Verwendung von Malz, das mit tief abgebautem Torf geräuchert wird, werden in diesem einzigartigen Tropfen die für Kavalan typischen tropischen Früchte mit der Rauchigkeit von Torf durchzogen. Die erdige Tiefe und Komplexität wird exquisit mit Frucht unterlegt und wird akzentuiert durch Anwendung von Kavalans einzigartiger Shave-, Toast- und Rechar (STR)-Technik an den Fässern für eine einzigartige Reifung.Nase:Schichten aus Honigwaben, mildem Toffee und süßer KokosnussGaumen:Buttertoffee und torfig-erdige Noten auf einem Bett aus rotem Pfeffer, großzügiger Gewürznote und sattem Longan.Die Kavalan Artist Serie ist ab sofort in ganz Taiwan erhältlich. Der UVP für Einzelflaschen beträgt NTD $ 12.000.*Bitte beachten Sie, dass die preisgekrönte "Solist"-Serie von Kavalan nur aus markenrechtlichen Gründen unter dem Namen "Cask Strength"-Serie auf dem US-Markt verkauft wird.Informationen zu Kavalan DistilleryDie Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der in intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch Meeres- und Gebirgsbrisen verstärkt. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Kreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com (http://www.kavalanwhisky.com/)Informationen zu Paul ChiangPaul Chiang wurde 1942 in Taichung geboren und lebte etwa 30 Jahre lang in Paris und New York, um dort seine künstlerische Laufbahn voranzubringen. Inspiriert von klassischer Musik und doch bewusst von der Tradition abweichend, sind seine Werke spirituelle Meisterwerke. 1998 kehrte er nach Taiwan zurück und tauchte in Taitung in die Fülle der Natur ein. Sein Schaffensweg ist von massiven Veränderungen geprägt, wobei über die Jahre eine fantastische Sammlung von Kunstwerken entstanden ist.Pressekontakt:Kaitlyn Tsai+886(0)39 229 000#7164kaitlyn@kingcar.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1342257/Kavalan_Artists_Series.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1342258/Artist_Series.jpgOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121270/4775424