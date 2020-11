MSC ist erfreut, erneut die Auszeichnung "Beste Schiffslinie Asien - Afrika" auf den Asian Freight, Logistics and Supply Chain Awards (AFLAS) 2020 gewonnen zu haben. MSC hat diese Auszeichnung das zweite Jahr in Folge gewonnen, was seine starke Leistung bei diesem Handel attestiert. Foto © MSC MSC ist das einzige Transportunternehmen, das auf einer allein operierenden...

