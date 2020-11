Berlin (ots) - Nettokreditaufnahme von 179,8 Mrd. EuroDer Haushaltsausschuss hat heute in der Bereinigungssitzung den Bundeshaushalt 2021 final beraten. Der Deutsche Bundestag wird den Haushalt in der Woche vom 7. bis 11. Dezember in 2. und 3. Lesung endgültig beschließen.Zum Ergebnis der Bereinigungssitzung erklärt Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:"Der Bundeshaushalt 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Wir stellen noch einmal sehr viel mehr Geld für den Gesundheitsschutz und die umfangreichen Wirtschaftshilfen bereit. Auf Bitten der Bundesregierung haben die Koalitionsfraktionen die Ausgaben gegenüber dem Regierungsentwurf vom September um rund 85 Mrd., Euro auf fast 500 Mrd. Euro angehoben. Wir können diese hohen Ausgaben und den massiven Einbruch der Steuereinnahmen nur mit einer deutlich höheren Neuverschuldung als im Regierungsentwurf finanzieren. Die Nettokreditaufnahme musste von 96,2 Mrd. Euro auf 179,8 Mrd. Euro angehoben werden, nach 217,8 Mrd. Euro in diesem Jahr. Wir müssen erneut die Ausnahmeregel von der Schuldenbremse in Anspruch nehmen. Die hohen Schulden sind erforderlich, um unser Land sicher durch die Jahrhundert-Pandemie zu bringen.Aber: Die Belastung des Bundes zur Abfederung der Corona-Pandemie hat Grenzen. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass sich die Länder ihrer finanziellen Verantwortung entziehen. Die Bundesregierung muss unverzüglich in Verhandlungen mit den Ländern über eine finanzielle Beteiligung an den Wirtschaftshilfen treten."Eckdaten des Bundeshaushalts 2021:Nettokreditaufnahme: 179,8 Mrd. Euro (Soll 2020: 217,8 Mrd. Euro)Gesamtausgaben: 498,6 Mrd. Euro (Soll 2020: 508,5 Mrd. Euro)Steuereinnahmen: 292,8 Mrd. Euro (Soll 2020: 264,8 Mrd. Euro)Verwaltungseinnahmen: 26,0 Mrd. Euro (Soll 2020: 19,1 Mrd. Euro)Investitionen: 61,9 Mrd. Euro (Soll 2020: 72,8 Mrd. Euro)Im Einzelnen:Gegenüber dem Regierungsentwurf vom September 2020 hat der Haushaltsausschuss - auf Vorschlag der Bundesregierung und auf eigene Initiative - folgende Änderungen am Bundeshaushalt 2021 vorgenommen.Corona-Hilfen und Corona-Vorsorge:Corona-Unternehmenshilfen (Überbrückungshilfen, Novemberhilfe): Erhöhung um 37,5 Mrd. Euro auf 39,5 Mrd. EuroCorona-Vorsorge (Globale Mehrausgabe): Erhöhung um insgesamt 30 Mrd. Euro auf 35 Mrd. EuroKfW-Sonderprogramm 2020 (Erstattung von Ausfällen): Aufstockung um 997 Mio. Euro auf 1,4 Mrd. EuroVerlängerung der Corona-Hilfen für Profisportvereine: 200 Mio. EuroZuschüsse für Behindertenhilfe: 100 Mio. EuroHilfe für Vorhaltekosten von Bussen: 60 Mio. EuroKinder- und Jugendhilfe: 100 Mio. EuroHilfen für Studierende (Zinszuschüsse, studentische Verbände): 200 Mio. EuroGesundheitVerlängerung von Ausgleichszahlungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz: 2 Mrd. EuroAufstockung des Zuschusses an den Gesundheitsfonds, u.a. für die vergünstigte Abgabe von FFP2-Masken: 2,65 Mrd. Euro (Zuschuss insgesamt: 22,15 Mrd. Euro)Beschaffung von Impfstoffen: 2,665 Mrd. EuroZuschüsse zur Bekämpfung des Ausbruchs des neuen Coronavirus: Nachveranschlagung von 2,9 Mrd. EuroUmbuchung von Vorsorgepositionen im Einzelplan 60 in den Einzelplan des BMG: Nationale Reserve Gesundheitsschutz mit 750 Mio. Euro, Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit 125,8 Mio. EuroArbeit und Soziales:Arbeitsmarkt und Grundsicherung: Aufstockung um 750 Mio. Euro aufgrund neuer Schätzung nach der Herbstprojektion, darunter: Zuschuss an die BA: +250 Mio. Euro (auf 3,35 Mrd. Euro), ALG II: +300 Mio. Euro (auf 23,7 Mrd. Euro), Kosten der Unterkunft: +200 Mio. Euro (auf 11,2 Mrd. Euro)Rentenzuschuss: Aufstockung um 86 Mio. Euro (auf 106,2 Mrd. Euro)Familie, Senioren, Frauen, Jugend:Aufstockung der gesetzlichen Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag) um insgesamt rund 0,75 Mrd. Euro aufgrund neuer Prognosen und Corona-bedingter MaßnahmenVerkehr und digitale Infrastruktur:Eigenkapitalstärkung der DB AG: Nachveranschlagung der in 2020 voraussichtlich nicht mehr erfolgenden Zahlung wegen ausstehender beihilferechtlicher Entscheidungen der EU-Kommission: 6 Mrd. Euro, darunter 5 Mrd. Euro Corona-bedingte Schäden und 1 Mrd. Euro Klimaschutzprogramm 2030Autobahn GmbH: 400 Mio. Euro für Planungskosten und ITBundeswasserstraßen: Aufstockung um 40 Mio. Euro auf 739 Mio. EuroErhöhung des Stammkapitals der Deutschen Flugsicherung: 300 Mio. EuroZuschüsse für Flughäfen und kleine Flugplätze: 109 Mio. Euro plus Erhöhung Darlehen um 81,1 Mio. Euro auf 171,6 Mio. EuroWirtschaft und Energie:Umsetzung der Ergebnisse des Automobilgipfels: Aufstockung des Zukunftsfonds um insgesamt 1 Mrd. Euro (50 Mio. Euro bar und 950 Mio. Verpflichtungsermächtigungen)Förderung infektionsschutzgerechter raumlufttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen): Aufstockung um 40 Mio. Euro auf 240 Mio. EuroCovid-19-Programm: Testausstattung und Vorprodukte: +89 Mio. EuroBeschaffung von LNG-Betankungsschiffen: 135 Mio. EuroLandwirtschaft und Ernährung:Projekte der nachhaltigen Landwirtschaft: zusätzlich 10 Mio. EuroBundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE): Aufstockung um weitere 5 Mio. Euro auf insgesamt 68 Mio. EuroBildung und Forschung:Sicherung von Ausbildungen: 150 Mio. Euro für 2021 und 200 Mio. Euro für 2022Bildungsplattform und Bildungskompetenzzentren: 90 Mio. EuroNeue Fraunhofer-Zentren: 1. Fraunhofer-Zentrum für Biogene Wertschöpfung und Smart Farming mit Standorten in Triesdorf und Freising-Kempten (Bayern) sowie Rostock, 2. Fraunhofer-Cluster zur Stärkung der Immunforschung mit Standorten in Penzberg (Bayern), Berlin, Hamburg und Potsdam, 3. Fraunhofer-Zentrum für Öffentliche Sicherheit in BerlinHelmholtz-Gesellschaft: Ausbau des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) in SaarbrückenUniversitäres Herzzentrum Berlin: 100 Mio. Euro über mehrere JahreAusbau der Universitätsmedizinnetzwerke unter Leitung der Charité Berlin: 50 Mio. Euro und 240 Mio. Euro VerpflichtungsermächtigungenForschung und Entwicklung von Therapeutika gegen COVID-19: 10 Mio. Euro und 40 Mio. Euro VerpflichtungsermächtigungenKultur:Denkmalschutz-Sonderprogramm X: 70 Mio. EuroInvestive Kulturmaßnahmen: Aufstockung um 50,8 Mio. Euro und 388 Mio. Euro VerpflichtungsermächtigungenKlimaschutz (Energie- und Klimafonds):Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel: Aufstockung um 10 Mio. Euro auf 40 Mio. EuroInnere Sicherheit, Bau und Sport:Förderprogramm 2020 zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur: Aufstockung um insgesamt 926 Mio. Euro auf 1,08 Mrd. Euro für mehrere Jahre (90 Mio. Euro Baransatz 2021, 995 Mio. Euro Verpflichtungsermächtigungen)Stärkung der inneren Sicherheit um weitere 107 Mio. EuroTransporthubschrauber der Bundespolizei: 1,6 Mrd. Euro VerpflichtungsermächtigungenFluggast- und Reisegepäckkontrolle: 888 Mio. VerpflichtungsermächtigungenFinanzen und Zoll:Jewish Claims Conference inkl. Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft: rund 380 Mio. Euro zur Umsetzung der Ergebnisse der Folgeverhandlungen mit der JCC vom 16. September 2020Verteidigung:Beschaffungsvorhaben (insb. Eurofighter und Eurodrohne): 122 Mio. EuroAuswärtiges Amt:Aufstockung Humanitäre Hilfe: 170 Mio. EuroAufstockung Auslandsschulen: 25,1 Mio. EuroKrisenprävention/PREVIEW: 20 Mio. EuroHintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.