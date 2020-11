Fund Name NAV Date Ticker ISIN Shares in Net Asset NAV per Symbol Issue Value Share VanEck Vectors 2020-11-26 IE00BF541080 202000.000 23483392.72 116.2544 Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF VanEck Vectors Global 2020-11-26 IE00BF540Z61 684000.000 41988239.90 61.3863 Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF VanEck Vectors Gold 2020-11-26 IE00BQQP9F84 19250000.000 694577292.20 36.0819 Miners UCITS ETF VanEck Vectors Global 2020-11-26 IE00BDFBTQ78 625000.000 15539787.55 24.8637 Mining UCITS ETF VanEck Vectors Video 2020-11-26 IE00BYWQWR46 17650000.000 687738262.22 38.9653 Gaming and eSports UCITS ETF VanEck Vectors Junior 2020-11-26 IE00BQQP9G91 8050000.000 333873950.16 41.4750 Gold Minors UCITS ETF VanEck Vectors J.P. 2020-11-26 IE00BDS67326 916750.000 59053890.89 64.4166 Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF VanEck Vectors 2020-11-26 IE00BDFBTK17 148000.000 3411816.56 23.0528 Natural Resources UCITS ETF VanEck Vectors 2020-11-26 IE00BDFBTR85 450000.000 10319265.37 22.9317 Preferred US Equity UCITS ETF VanEck Vectors 2020-11-26 IE00BQQP9H09 6150000.000 270759233.24 44.0259 Morningstar US Wide Moat UCITS ETF VanEck Vectors 2020-11-26 IE00BL0BMZ89 600000.000 13631687.75 22.7195 Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF END