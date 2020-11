Düsseldorf (ots) - Der in Düsseldorf ansässige Wettanbieter erhält vom Regierungspräsidium Darmstadt eine Konzession zum Veranstalten von Sportwetten in Deutschland."Wir sind sehr erfreut darüber, nach Jahren der Unsicherheit unseren sportbegeisterten Kunden ein vollständig reglementiertes Sportwettprogramm zur Verfügung stellen zu können. Spieler- und Verbraucherschutz werden durch einheitliche Wettangebote, Limits, Kundenverifizierungsprozesse und Anschluss an eine zentrale Spielersperrdatenbank weiter gestärkt. Fortan können Behörden und Verbraucher zwischen zugelassenen und nicht zugelassenen Sportwettanbietern unterscheiden", so Ingo Pauling, Direktor der sportwetten.de GmbH.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de (http://www.sportwetten.de) sorgt der lizensierte und ISO-zertifizierte Wettanbieter im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL).Pressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129232/4775499