Bei Warimpex führten ein corona-bedingt rückläufiges Ergebnis im Hotelbereich, das Ausbleiben von Gewinnen aus dem Verkauf von Immobilien sowie Immobilienabwertungen und Währungsverluste zu einem Verlust nach neun Monaten von -31,2 Mio. Euro (vs. +57,489 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). In den ersten drei Quartalen 2020 erhöhten sich die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien von 14,3 Mio. auf 15,7 Mio. Euro, was vor allem aus der im Mai 2019 erfolgten Fertigstellung des Mogilska 43 Office in Krakau sowie aus Neuvermietungen im Ogrodowa Office in Lódz zurückzuführen sei, wie das Unternehmen mitteilt. Im Hotelsegment gingen die Umsätze hingegen nach dem Verkauf des Hotelbetriebs Dvorak im Vorjahr sowie corona-bedingt um rund 60 Prozent zurück. Unter dem Strich ...

