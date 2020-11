KWS Saat kommt heil durch die Krise: Lohnt sich der Einstieg?

Die KWS Saat SE & Co. KGaA (WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007) ist ein Paradebeispiel für familiengeprägtes Unternehmen, das im Laufe der weit zurückreichenden Firmenhistorie zu einem der Weltmarktführer in seiner Branche aufstieg. Der Grundstein für die Erfolgsgeschichte wurde hier bereits vor 164 Jahren, im Jahr 1856, gelegt. Der Landwirt Matthias Christian Rabbethge, der früh die Potenziale im Rübenzuckergeschäft erkannte, gründete in diesem Jahr mit dem Erwerb der Aktienmehrheit an einer Zuckerfabrik in Klein Wanzleben das Unternehmen.

Rund um den Globus präsent

Durch zahlreiche Übernahmen und die Erschließung immer neuer Märkte rund um den Globus stieg KWS Saat seitdem zu einem der führenden Pflanzenzüchtungskonzernen der Welt auf, der mit seinen über 5.700 Mitarbeitern und 87 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 70 Ländern aktiv ist. Die Geschäftsschwerpunkte sind dabei die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Vertrieb von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. Außerdem baut das in Einbeck, Niedersachsen, ansässige Unternehmen ein neues Segment für Gemüsesaatgut auf und übernahm dazu im Geschäftsjahr 2018/2019 den Gemüsesaatguthersteller Pop Vriend Seeds. Das niederländische Unternehmen produziert Saatgut für Spinat, Bohnen, Mangold und Rote Beete.

Kräftiger Umsatzzuwachs

KWS Saat blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019/2020 (per Ende Juni 2020) zurück, in dem alle Produktsparten Wachstum verzeichneten. So stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro. Der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf Jahressicht um 13 Prozent auf 226 Mio. Euro. Der Nettogewinn verringerte sich aufgrund von übernahmebedingter Sondereffekte (Übernahme von Pop Vriend Seeds) von 104 auf 95 Mio. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...