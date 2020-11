Koblenz (ots) - Was macht der Nikolaus bei den Flüchtlingen?Und warum stellen wir uns im Winter Kirschzweige in die Vase?Vieles ist unsicher in dieser Zeit: Veranstaltungen werden abgesagt, Termine verschoben, Begegnungen sind sehr reduziert. Das Virus Corona bestimmt gerade weitreichend unser Leben."Da kam uns in der Militärseelsorge die Idee zu einem virtuellen Adventskalender. Den kann man abrufen, egal wo man ist. Viele Soldatinnen und Soldaten sind derzeit im Homeoffice oder auswärts eingesetzt, z.B. zur Unterstützung in den Gesundheitsämtern. Und natürlich soll der Kalender nicht nur für die Angehörigen der Bundeswehr zugänglich sein, sondern auch der zivilen Öffentlichkeit." - so beschreibt der Evangelische Militärdekan Thomas Balzk, der in Koblenz seinen Dienst versieht, das Projekt.Weihnachten findet statt, und damit natürlich auch der Advent. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zusammen aufzubrechen und uns einzustimmen, egal wo sie sind.Auf der Internetseite www.weihnachtenfindetstatt.de (http://www.weihnachtenfindetstatt.de/) der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr finden Sie vom 29. November, den ersten Advent, bis zum 25. Dezember jeden Tag ein Symbol aus der vorweihnachtlichen Zeit, dazu ein Bild, einen Impuls und ein bisschen Kurioses. Einige Stellen aus dem Alten oder Neuen Testament ergänzen wir dazu. Gottesdienst und Konzerte mit dem Heeresmusikkorps werden ebenfalls online angeboten.Sie können sich diese täglichen Kapitel auch per Newsletter digital zuschicken lassen. www.weihnachtenfindetstatt.de (http://www.weihnachtenfindetstatt.de/) Dann erinnern wir Sie jeden Tag mit einer kleinen Nachricht: Es dauert nicht mehr lange, bald feiern wir Weihnachten.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstTelefon: 0261 869 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/4775534