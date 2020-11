Wien (www.anleihencheck.de) - Diesen Monat wurden bereits über EUR 40 Mrd. an nachhaltigen (ESG) Emission in EUR platziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Gros hierbei entfalle auf den staatsnahen Bereich (EUR 28 Mrd.), wobei hier die EU und Deutschland die größten Emittenten gewesen seien. Die restlichen Emissionen hätten sich nahezu gleichberechtigt auf das Corporate und Banken Segment verteilt. Viele Emissionen hätten hier durchaus Erwähnung verdient aber die Analysten hätten sich für zwei besonders auffällige entschieden. Zum einen die EUR 850 Mio. Sustainability Linked Bond Emission der Lafarge-Holcim, welche zwei Markttrends unterstreiche. Zum einen unterstreiche es die zunehmende Popularität der Sustainable Linked Produktkategorie und zum anderen zeige die Emission deutlich, dass "grüne" Emission derzeit Preisvorteile erzielen könnten. So habe der Emittent selbst die Ersparnis beziffert und die Neuemissionsprämie für die Emission (2021) mit -8 BP angegeben. ...

