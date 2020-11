Die Wiener Börse dürfte am Freitag praktisch unverändert in den Handel starten. Eine halbe Stunde vor Sitzungsstart zeigt eine ATX-Indikation für Index ein knappes Minus von 0,1 Prozent auf 2.575 Punkte. Der Wochenausklang dürfte sich ruhig gestalten. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Zudem sollten auch Impulse von anderen europäischen Börsen ausbleiben. Schon am Donnerstag hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...