Laden bei Freunden: Solaranlagen-Betreiber können mit der App Elektroautofahrern Strom aus ihrer Wallbox verkaufen. Was sich naheliegend anhört, haben zwei Solarunternehmer mit ihrem Startup Charge@Friends nun in die Testphase gebracht. Unsere Jury vergibt dafür ein pv magazine spotlight. Alles begann im August 2018. Damals lud Ralf Kinauer befreundete Unternehmer zu sich nach Hause ein, zum Brunch mit Zukunftsvisionen. Und wie es so ist, kamen sie zwischen Kaffee und gutem Essen ins Gespräch über die Elektromobilität, was die Hemmnisse sind und wie man Photovoltaik intelligent mit Ladelösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...