DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Gewinne zum Ende der Woche - Sydney im Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Handelswoche mehrheitlich mit leichten Gewinnen gezeigt. Die Börse in Sydney schloss jedoch im negativen Bereich. Gekennzeichnet war der Handel von Zurückhaltung und leichten Bewegungen in die eine oder andere Richtung.

Positiv aufgenommen wurde, dass US-Präsident Donald Trump seine Bereitschaft erklärt hat, das Weiße Haus zu verlassen, sollte das Wahlkollegium den Demokraten Joe Biden Mitte Dezember zum neuen US-Präsidenten bestimmen. Sorgen bereitet den Anlegern indessen die grassierende Corona-Welle. Impulse aus dem US-Handel fehlten, da dort am Donnerstag aufgrund des Thanksgiving-Feiertags die Börsen geschlossen hatten.

An der Börse in Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 26.645 Punkte. Die Anleger verfolgten weiterhin aufmerksam die Entwicklung von Corona-Eindämmungsmaßnahmen. Yasutoshi Nishimura, der für die Pandemie-Eindämmung zuständige Minister, hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Japan unter Umständen den Notstand ausrufen muss, sollte der landesweite Anstieg an Covid-19-Infektionen nicht innerhalb von drei Wochen zurückgedrängt werden können. Die Stadtverwaltung in Tokio hatte in der zurückliegenden Woche angekündigt, die Öffnungszeiten von Restaurants ab dem Wochenende zu verkürzen, um gegen die steigenden Infektionszahlen vorzugehen.

Hongkong dreht ins Plus

In Hongkong drehte der Hang-Seng-Index im späteren Verlauf in den positiven Bereich und notierte 0,5 Prozent fester. Gegenwind für den Index kam von Gewinnmitnahmen bei Öl-Werten, die zuletzt aufgrund steigender Ölpreise Zugewinne verbucht hatten. CNOOC gaben 1,5 Prozent nach und Petrochina verloren 0,8 Prozent. Meldungen, wonach die People's Bank of China so lange wie möglich an einer "normalen" Geldpolitik festhalten wolle, dürften dafür sorgen, dass lokale Aktien in einer begrenzten Spanne handeln, so die Analysten von KGI Securities.

Am deutlichsten aufwärts ging es auf dem chinesischen Festland, wo der Schanghai-Composite in einem volatilen Umfeld 1,1 Prozent zulegte. Hier stützten vor allem anhaltende Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung aufgrund der Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen.

Die Angst vor steigenden Infektions-Zahlen sorgte auch in Südkorea für Zurückhaltung bei den Anlegern. Das Land hatte am Donnerstag den stärksten Anstieg an Corona-Infektionen seit März vermeldet. Positiv wirkten indessen die von der Notenbank am Donnerstag angehobenen Wachstumsaussichten für das Land nach. Der Kospi ging 0,3 Prozent fester aus dem Handel bei 2.634 Punkten. Das Index-Schwergewicht Samsung Electronics stieg um 0,3 Prozent.

Die Börse in Sydney schloss 0,5 Prozent leichter. Gewinnmitnahmen bei Ölwerten belasteten den S&P/ASX 200-Index. Santos gaben 2,0 Prozent nach, für Woodside und Oil Search ging es um 1,5 bzw. 3,7 Prozent nach unten. Für zusätzliche Belastung bei Oil Search sorgte die Mitteilung, dass der designierte CFO Ayten Saridas das Unternehmen verlassen will. Treasury Wine brachen um 11 Prozent ein, bevor der Handel der Aktie aufgrund von Meldungen ausgesetzt wurde, dass China ab Samstag Zölle auf Importe australischer Weine erheben will.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.601,10 -0,53% -1,24% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.644,71 +0,40% +12,18% 07:00 Kospi (Seoul) 2.633,45 +0,29% +19,83% 07:00 Schanghai-Comp. 3.408,31 +1,14% +11,74% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.940,95 +0,45% -4,94% 09:00 Taiex (Taiwan) 13.867,09 +0,15% +15,59% 06:30 Straits-Times (Sing.) 2.860,88 +0,12% -10,96% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.613,88 +0,11% +1,47% 10:00 BSE (Mumbai) 44.215,05 -0,10% +7,04% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:42 % YTD EUR/USD 1,1927 +0,1% 1,1910 1,1937 +6,3% EUR/JPY 124,13 -0,0% 124,18 124,50 +1,8% EUR/GBP 0,8922 +0,1% 0,8917 0,8915 +5,4% GBP/USD 1,3367 +0,1% 1,3357 1,3390 +0,9% USD/JPY 104,08 -0,2% 104,26 104,29 -4,3% USD/KRW 1104,65 -0,2% 1106,54 1104,50 -4,4% USD/CNY 6,5823 +0,1% 6,5756 6,5693 -5,5% USD/CNH 6,5773 +0,1% 6,5695 6,5621 USD/HKD 7,7509 +0,0% 7,7508 7,7510 -0,5% AUD/USD 0,7375 +0,2% 0,7357 0,7369 +5,3% NZD/USD 0,7021 +0,3% 0,7003 0,7009 Bitcoin BTC/USD 17.101,53 -0,5% 17.185,76 17.593,00 +137,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,83 45,71 -1,9% -0,88 -20,0% Brent/ICE 47,63 47,80 -0,4% -0,17 -22,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,23 1.811,05 -0,0% -0,82 +19,3% Silber (Spot) 23,28 24,13 -3,5% -0,84 +30,4% Platin (Spot) 959,90 966,00 -0,6% -6,10 -0,5% Kupfer-Future 3,38 3,36 +2,1% +0,07 +19,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2020 03:11 ET (08:11 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.