Und auch am heutigen Freitag findet in den USA ein verkürzter Börsenhandel statt, was sich ebenfalls auf den DAX auswirken dürfte.

Die Anlaufmarken nach oben und unten bleiben unverändert am oberen letzten offenen Gap bei 13.500 Punkten bei einem Durchbruch und am ersten unteren offenen Gap bei 12.600 Punkten bei einem Kursrückgang.

Zu beachten ist aber auch die enorme Stärke des Euro, der bereits wieder über der Marke von 1,190 Dollar notiert. Ein starker Euro ist Gift für den DAX und sollte den Gegenwind auf den DAX noch weiter erhöhen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.300 Punkten.

Indikatoren noch long.

Anlaufmarken nach unten bei 13.300, 13.250, 13.200, 13.100, 13.000, 12.950, 12.850, 12.600 und 12.330 Punkten. Nach oben bei 13.350 und 13.380 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell ...

