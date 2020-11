Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern konnte Bremen erfolgreich eine Erweiterung der LSA 0,15% 2040 zu MS+8 durchführen, so die Analysten der Helaba.Das Buch für den 250-Mio-Tap habe bei 1.100 Mio. EUR gelegen. Zum Wochenschluss sei keine Emission mehr angekündigt.Die ablaufende Woche habe einmal mehr gezeigt, dass im SSA- und Covered-Bond-Segment das günstige Umfeld von Emittenten zwar weiterhin genutzt werde, im Sekundärmarkt investorenseitig aber zunehmend auf längere Laufzeiten und höhere Risikoklassen gesetzt werde. Die Spreadeinengungen im kurzen und hochklassigen Bereich scheinen zunächst an Grenzen zu stoßen, so die Analysten der Helaba. Wer auf der Suche nach positiven Renditen sei, könne kaum den IBOXX SubSov EUR AA oder AAA wählen. In den A- und BBB-Bereichen hingegen werde er noch fündig. Bei gedeckter Ware, gemessen am IBOXX Covered Bonds EUR, sei die Rendite auch bei A negativ. (27.11.2020/alc/a/a) ...

