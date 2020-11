Wien (www.anleihencheck.de) - Das gestern veröffentlichte Protokoll zur EZB-Zinssitzung Ende Oktober enthielt keine weiteren Aufschlüsse darüber, welche Maßnahmen in welchem Umfang der Rat Anfang Dezember anzupassen gedenkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Allerdings hätten wichtige Entscheidungsträger zu anderen Gelegenheiten bereits durchblicken lassen, dass sich die Rekalibrierung vor allem auf die TLTROs und das PEPP konzentrieren werde. Heute früh am Morgen habe der deutsche Budgetausschuss nach stundenlanger Diskussion der Erhöhung der Schuldaufnahme für das Jahr 2021 von zuvor geplanten EUR 96 auf knapp EUR 180 Mrd. zugestimmt. Damit sollten umfangreiche Finanzhilfen zur Abfederung der Corona Krise anhaltend sichergestellt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...