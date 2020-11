Der Deutsche Aktienindex schiebt sich immer näher an die nächste technische Barriere, was als positives Signal interpretiert werden kann. Ohne die entscheidenden Impulse von der Wall Street wagen sich Käufer aber nicht weiter vor. Von Andreas Büchler. Zögerlich robbt sich der DAX nun schon seit Tagen immer wieder von unten an die markant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...