NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Medios anlässlich einer angekündigten Übernahme und erhöhten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Akquisition des Pharmagroßhändlers Cranach erscheine wertsteigernd für das Spezialpharma-Unternehmen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Deal steigere zudem erheblich die Wachstumsbasis von Medios./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2020 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2020 / 02:32 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A1MMCC8