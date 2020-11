Die Analysten von Wood Mackenzie erklären auch, dass Südkorea, Thailand und Vietnam ab kommendes Jahr - wie bereits Indien und Australien - zu den Ländern gehören werden, in denen erneuerbare Energienprojekte kostengünstiger als neue Kohlekraftwerke sind. Bis 2030 werden enorme Preisvorteile für Photovoltaik und Windkraft in dieser Länder des asiatisch-pazifischen Raum erwartet.von pv magazine International Chinas Drängen auf "Netzparität" bei der Preisgestaltung für erneuerbare Energien im Vergleich zur Kohleverstromung wird nach Ansicht des US- Analysten von Wood Mackenzie im nächsten Jahr sein ...

