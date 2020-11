München (ots) - Nonstop Eishockey live und ein Klassiker zum Auftakt am 17. Dezember! MagentaSport startet mit dem Derby der Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG in die neue PENNY DEL-Saison. Die Übertragung startet um 19 Uhr und wird als Free TV-Angebot auf allen MagentaSport Plattformen sowie auf dem Sender dabeiTV bei MagentaTV zu sehen sein. Die 14 Klubs spielen dann, in eine Nord- und Südgruppe aufgeteilt, nonstop live bei MagentaSport. Am 18.12. folgt mit dem siebenfachen DEL-Meister Eisbären Berlin gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven die zweite Partie nach fast neunmonatiger Pause. Noch bis zum 13.12. wird unter 8 DEL-Klubs der Sieger des MagentaSport Cups ermittelt. Zudem läuft Sonntagnachmittags das Topspiel der DEL2. Am 25.12. startet die deutsche U20-Nationalmannschaft gegen Finnland in das WM-Turnier in Kanada - die deutschen WM-Spiele und die gesamte Finalrunde sind über alle Magenta TV-Plattformen frei empfangbar. Ein perfektes Eishockey-Angebot vor, während und nach Weihnachten.Das 106. DEL-Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG am 17.12. als Saisonauftakt ist in jedem Fall besonders. "Nach der langen spiel- und trainingsfreien Zeit mit vielen Fragezeichen über die Zukunft der Kölner Haie, freuen wir uns jetzt natürlich riesig, beim Saisonstart dabei zu sein", sagt Kölns Cheftrainer Uwe Krupp. "Wir werden die nächsten zweieinhalb Wochen dafür nutzen die Mannschaft in Schwung zu bekommen, um uns im Auftaktspiel gegen Düsseldorf so teuer wie möglich zu verkaufen.""Die alte Rivalität"Die Statistik weist die DEG mit leichten Vorteilen aus: in 105 DEL-Duellen gab es 53:51 Siege, 1 Unentschieden. DEG-Cheftrainer Harold Kreis steht mit seinem Team beim MagentaSport Cup bereits im Wettkampfmodus, hat dort als Gruppenzweiter sogar noch Chancen auf die Finals. "Die alte Rivalität zwischen den Haien und der DEG birgt immer noch und immer wieder Brisanz und Spannung. Gerade zum Auftakt dieser besonderen Saison 2020/21", sagt Harold Kreis. "Ich erwarte, dass alle Teams nach den vielen Monaten Pause mit besonders viel Leidenschaft auftreten. Das werden intensive Eishockey-Monate, ein Derby zum Auftakt passt da perfekt!" In der nächsten Partie des MagentaSport Cups empfängt Düsseldorf am Samstag ab 16.45 Uhr die Wolfsburg Grizzlys - live bei MagentaSport.Nonstop live - auch an Weihnachten!Die Eisbären Berlin spielen bei ihrem DEL-Auftakt am 18.12. gegen die aktuell schon starken Fischtown Pinguins, derzeit Gruppenerster beim MagentaSport Cup. Am Donnerstagabend gab es für die Eisbären in diesem Wettbewerb ein 2:7 gegen die Schwenninger Wild Wings, aber eine gute Nachricht: Leon Gawanke, von den Winnipeg Jets für unbestimmte Zeit ausgeliehen, steht den Berlinern zum Saison-Auftakt zur Verfügung. "Wir warten alle, was drüben passiert. Wann ich einen Anruf kriege. Aber so, wie's jetzt aussieht, bin ich dabei", sagte Gawanke bei MagentaSport.Der Terminplan sieht vor, dass die PENNY DEL bis zum 23.12. täglich spielt und am 2. Weihnachtsfeiertag um 16.15 Uhr mit der Partie Adler Mannheim gegen Straubing Tigers fortgesetzt wird. Spielfrei sind anschließend "nur" Silvester und Neujahr 2021. Am 2. Januar geht es dann nonstop live weiter, mit bis zu 3 Spielen pro Tag - MagentaSport zeigt alle DEL-Partien live.Der DEL-Auftakt LIVE bei MagentaSport:Donnerstag, 17.12.2020Ab 19.00 Uhr: Kölner Haie - Düsseldorfer EGFreitag, 18.12.2020Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Fischtown Pinguins BremerhavenSamstag, 19.12.2020Ab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - Nürnberg Ice TigersSonntag, 20.12.20Ab 14.15 Uhr: Red Bull München - Augsburg PantherAb 16.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Schwenninger WildWingsAb 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg vs. Krefeld PinguineDer MagentaSport Cup aktuelle & LIVEFreitag, 27.November:ab 19.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Fishtown Pinguins BremerhavenSamstag, 28.November:Ab 16.45 Uhr: Düsseldorfer EG - Grizzlys WolfsburgSonntag, 29.November:Ab 13.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - EHC Red Bull MünchenTopspiel DEL2 NEU:Sonntag, ab 16.15 Uhr: Dresdner Eislöwen - Ravensburg TowerstarsPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4775851