Die Erholung bei ThyssenKrupp gerät weiter ins Stocken. Auch am Freitag führt die Aktie die Verliererlisten im MDAX wieder an. Die Zukunft der Stahlsparte wird derweil weiter heiß diskutiert. Zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen ist die Krise des Konzerns Thema im nordrhein-westfälischen Landtag. Das Parlament debattiert heute darüber, wie das Land dem angeschlagenen Unternehmen helfen kann. ThyssenKrupp hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der Stellenabbau deutlich größer ausfallen ...

