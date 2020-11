Unterföhring (ots) -- Ab 30. November wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic- Top besetzt mit Nicole Kidman, Hugh Grant und Donald Sutherland- Drehbuch von David E. Kelley ("Big Little Lies")- Trailer zum Download: https://we.tl/t-KSe856sLvd Das scheinbar perfekte Leben einer Therapeutin zerbricht, als ihr Mann unter Mordverdacht gerät Nicole Kidman und Hugh Grant brillieren in einer psychologischen Thrillerserie vom "Big Little Lies"-Macher David E.Kelley. "The Undoing" ist ab 30. November immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und parallel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "The Undoing":Grace Fraser (Nicole Kidman) lebt das Leben, das sie sich immer gewünscht hat: Sie ist eine erfolgreiche Therapeutin, führt eine glückliche Ehe mit dem Chirurgen Jonathan (Hugh Grant) und der gemeinsame Sohn geht auf eine angesehene Privatschule in New York City. Doch buchstäblich über Nacht ändert sich alles: Die Mutter eines Mitschülers ihres Sohnes wird brutal ermordet, Graces Mann ist verschwunden, Grace selbst gerät in Verdacht und wird von den Medien gejagt. Ihr Ehemann, den sie durch und durch zu kennen glaubte, wird zu einem Fremden und Grace erkennt, dass sie ihr Leben ändern muss, um sich und ihren Sohn zu schützen.Die HBO- Miniserie basiert auf dem Roman "Du Hättest Es Wissen Können" ("You Should Have Known") von Jean Hanff Korelitz. "Big Little Lies"-Macher David E. Kelley schrieb das Drehbuch, Susanne Bier ("Things We Lost In The Fire", "Birdbox - Schließe Deine Augen") führte Regie und ist gemeinsam mit Nicole Kidman und Per Saari ausführende Produzentin der Serie für Blossom Films, Brina Papandrea ist Produzentin für Made Up Stories. Stephen Garrett und Celia Costas fungieren ebenfalls als Produzenten.Facts:Originaltitel: "The Undoing", Dramaserie, USA 2020 ,6 Episoden à ca. 60 Min. Regie: Susanne Bier. Drehbuch: David E. Kelley. Darsteller: Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, Noah Jupe, Edgar Ramirez, Lily Rabe, Ismael Cruz Cordova, Matilda DeAngeli and Noma Dumezweni.Ausstrahlungstermine:Ab 30. November immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. 