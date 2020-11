Tesla zieht die europäischen Preise für die Fahrzeuge Model S und Model X deutlich an. Das Model S ist in Europa jetzt 30.000 US-Dollar teurer als im Herkunftsland. Steckt ein massives Update dahinter? Die nächste Charge der Premium-Modelle S und X, die Tesla ab März 2021 in Europa ausliefern will, wird teils erheblich teurer. Vor allem im Vergleich zu den US-Preisen kann der Aufschlag in Europa nur als signifikant bezeichnet werden. Es steht zu hoffen, dass sich hinter dem großen Preisanstieg auch ein großes Funktions-Update der Premium-Stromer verbirgt. Model S in Deutschland rund 25.000 ...

