Bonn (www.anleihencheck.de) - Auch Schweden war zuletzt von stark ansteigenden Coronavirus-Neuinfektionen betroffen und musste zur Eindämmung der Pandemie strengere Maßnahmen ergreifen, so die Analysten von Postbank Research.Obwohl Restaurants weiterhin geöffnet bleiben würden, seien deren Umsätze im November dennoch um mehr als 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Ein Rückgang der Wirtschaftsleistung infolge der zweiten Viruswelle dürfte sich nicht vermeiden lassen. Der Notenbank sei auf ihrer gestrigen Sitzung somit kaum etwas anderes übriggeblieben, als die Geldpolitik weiter zu lockern. Mittel der Wahl sei dabei eine Aufstockung des Anleiheankaufprogramms um 200 Milliarden auf 700 Milliarden Schwedische Kronen gewesen. Gleichzeitig hätten die Währungshüter eine Verlängerung der Ankäufe um ein halbes Jahr bis Ende 2021 beschlossen, wobei das Ankaufvolumen im ersten Quartal 2021 erhöht werden solle. Außerdem sollten künftig auch kurz laufende Staatsanleihen und Anleihen lokaler Gebietskörperschaften erworben werden. Obwohl die Beschlüsse nicht von allen sechs Mitgliedern des geldpolitischen Gremiums mitgetragen worden seien, habe Notenbank-Gouverneur Ingves die Bereitschaft signalisiert, die Ankäufe bei Bedarf noch einmal auszuweiten. Eine Absenkung des Leitzinses in den negativen Bereich scheine indes weniger wahrscheinlich, wenn bald ein Impfstoff zur Verfügung stehe und die schwedische Wirtschaft wieder an Fahrt aufnehme. Die Schwedische Krone habe zum Euro nach Bekanntgabe der Entscheidung leicht nachgegeben. (27.11.2020/alc/a/a) ...

