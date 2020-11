Linz (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Notenbank lässt den Leitzins unverändert bei null, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Anleihenkaufprogramm sei um 200 Mrd. SEK (Schwedische Krone) auf 500 Mrd. SEK erhöht worden. Das Programm laufe bis Ende 2021. Weitere Maßnahmen seien wahrscheinlich, abhängig von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Die Schwedische Krone habe mit leichten Verlusten auf diese Meldungen reagiert. Wir erwarten auf Sicht der nächsten Tage wieder EUR/SEK Kurse über 10,20, so Oberbank. (27.11.2020/alc/a/a) ...

