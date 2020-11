++ Europäische Indizes am Freitag wenig verändert ++ DE30 scheitert am gestrigen Tageshoch ++ Die Indizes aus Westeuropa weisen bei der letzten Handelssitzung der Woche keine großen Kursveränderungen auf. Es gibt jedoch einige wenige Ausnahmen. Die Blue-Chip-Indizes aus dem Vereinigten Königreich, Polen, Ungarn und Russland werden alle unter den gestrigen Schlusskursen gehandelt. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...