Eine sehr frühe Version von Scriptable für MacOS hat ihr Entwickler Simon B. Støving online gestellt. Wer mutig genug ist und eine Voraussetzung erfüllt, darf sie ausprobieren. "Die ersten Builds von Scriptable für Mac werden *sehr* grob und unvollkommen sein", kündigt der Entwickler der Software bei Twitter an. Viele Bugs seien zu erwarten. Wen das nicht abschreckt, der oder die kann eine Beta-Version auf der Seite der App herunterladen. Støving verspricht, dass zumindest die Widgets funktionieren. Das entspricht auch den meisten Reaktionen auf seinen Tweet. Want to ...

