Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Kursrutsch zu Beginn des Monats wird korrigiert und die Erholung führte bis in den Bereich des 61,8%-Retracements (175,62), so Ralf Umlauf von der Helaba im Kommentar zum Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264).Erneute Rücksetzer hätten ausreichend Halt an der 55-Tagelinie gefunden. Auch der 21er Durchschnitt habe jüngst wieder überwunden werden können. Dies sei freundlich zu werten, ebenso wie das sich aufhellende Indikatorenbild. Sollte ein nachhaltiger Sprung über 175,62 und das Vorwochenhoch bei 175,73 gelingen, stünde einer weiteren Ausdehnung der Erholung nichts im Wege. Auf der Unterseite seien die 21- und die 55-Tagelinie zu beachten. (27.11.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...