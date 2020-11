DJ Heil will gegen Niedriglöhne bei Essenslieferanten vorgehen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will gegen Niedriglöhne bei Essenslieferanten und anderen Dienstleistungen digitaler Plattformen vorgehen. Dazu hat er Eckpunkte eines neuen Gesetzentwurfes vorgelegt, mit dem Fahrradkuriere und andere Arbeiter gegenüber den Plattformanbietern gestärkt werden sollen. "Wir werden nicht zulassen, dass die Rechte von online-vermittelten Beschäftigten unter die Räder kommen, so wie wir das derzeit in den USA beobachten", sagte Heil. "Digitalisierung darf nicht mit Ausbeutung verwechselt werden."

Ziel müsse sein, die gute Tradition der Sozialpartnerschaft auch in der digitalen Wirtschaft zu stärken. "Wir können nicht hinnehmen, dass Plattformen hier einseitig die Bedingungen vorgeben", betonte der SPD-Politiker. Betroffen sind von den Eckpunkten auch Anbieter von Fahrdiensten, Haushaltsdienstleistungen oder Textarbeit im Internet.

Nach Heils Willen sollen sich die Soloselbstständigen künftig an der gesetzlichen Rentenversicherung beteiligen. Dafür sollen auch die Plattformen ihren Beitragsanteil zahlen. Auch will das Arbeitsministerium prüfen, wie die Absicherung in der Unfallversicherung verbessert werden kann. Die Digitalarbeiter sollen die Möglichkeit erhalten, sich etwa in Gewerkschaften zu organisieren, um ihre Rechte besser durchzusetzen.

Einem Plattformtätigen soll es weiterhin leichter fallen, seinen Arbeitnehmerstatus vor Gericht zu erstreiten. Wenn er Anhaltspunkte für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vorträgt, muss der Betreiber im Zweifelsfall zunächst das Gegenteil beweisen. So sollen etwa die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einfacher und unkomplizierter gerichtlich überprüft werden können.

Schluss sein soll auch mit der Praxis, einzelne Arbeiter einfach von weiteren Digital-Jobs auszuschließen - dazu gelten künftig Mindestkündigungsfristen. Dazu müssen die Plattformbetreiber zudem bestimmte Daten melden. Auch sollen Plattformtätige ihre Bewertungen zu anderen Anbietern mitnehmen können, um die Abhängigkeit von einzelnen Digitalunternehmen einzuschränken.

