Die Wiener Börse hat am Freitag im Vormittagsverlauf leicht zugelegt. Der ATX stieg bis zwölf Uhr um 0,52 Prozent auf 2.592,32 Punkte. Der Wochenausklang verlief weiter ruhig, auch andere Börsen in Europa bewegten sich kaum von der Stelle.Kursbewegende Nachrichten gab es am Vormittag kaum. Zudem dürften nach dem Thanksgiving-Feiertag auch am Freitag viele US-Investoren dem Handel fern bleiben.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...