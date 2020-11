KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht für den Beginn des neuen Jahres Chancen für Lockerungen der strengen Corona-Schutzmaßnahmen. Die aktuellen Regeln blieben über Weihnachten bis in den Januar hinein bestehen, kündigte Günther am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags an. Er sehe die Möglichkeit, bis Ostern nach und nach mehr Normalität zuzulassen. "Das bedingt, dass wir uns alle disziplinieren."

Wenn sieben von zehn Landkreisen mit den niedrigsten Infektionszahlen in Schleswig-Holstein lägen, belege dies die Disziplin der Menschen, sagte Günther in einer Regierungserklärung. "Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg." Es gebe aber keinen Grund, sich zurückzulehnen. Jetzt größere Lockerungen vorzunehmen und bei höheren Zahlen schnell wieder Beschränkungen vornehmen zu müssen, wäre falsch. "Planungssicherheit ist das A und O."

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt im Land knapp unter 50 und damit weit unter Bundesschnitt. Es sei richtig, abhängig vom Infektionsgeschehen regional angepasst zu handeln, betonte der Regierungschef. Der Norden weicht unter anderem bei Kontaktregeln und Kundenzahlbegrenzungen in Geschäften von den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen ab.