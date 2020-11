In der zweiten Novemberhälfte geriet der Goldpreis massiv unter Druck, nachdem innerhalb kurzer Zeit drei Firmen Hoffnung auf eine baldige Zulassung ihrer Impfstoffe gemacht haben. Dies führte zu einer nachlassenden Risikoaversion und drückte den Goldpreis in Richtung 1.800 Dollar. Hoffnung auf mehrere Impfstoffe gegen Covid-19 Die Chancen stehen recht gut, noch in diesem Jahr mit umfangreichen Massenimpfungen zu beginnen. Zusammen mit dem US-Pharmaunternehmen Pfizer hat die Mainzer Biotech-Firma ...

