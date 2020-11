Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Börsen in den USA waren zwar in dieser Woche am Feiertag Thanksgiving geschlossen, davor hatte der Dow Jones aber noch die Marke von 30.000 Punkten geknackt. Der DAX konnte dieser Dow-Rekordjagd zwar nicht so ganz folgen, unfreundlich war die Stimmung am Markt aber trotzdem nicht. Wie die Börse auf die anlaufende Amtsübergabe an den neuen US-Präsidenten reagierte, wie der DAX in Zukunft aussehen dürfte und was bei einigen Einzelwerten los war, darüber sprechen Franziska Schimke und Viola Grebe in dieser Ausgabe von "Die Woche".