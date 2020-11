Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute (Freitag) wie erwartet beschlossen, dass die Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld (NÖ) mit rund 150 Mitarbeitern vorerst in Betrieb bleibt. Das sei aufgrund der für den Anbau 2021 mit den Bauern kontrahierten Zuckerrübenfläche in Österreich von rund 38.200 Hektar wirtschaftlich sinnvoll, erklärte Agrana-Chef Johann Marihart am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...