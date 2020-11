Die Wiener Börse hat ihr anfängliches Plus am Freitagnachmittag ausgebaut. Bis 15 Uhr stieg der ATX um 1,19 Prozent auf 2.609,68 Punkte. Der Wochenausklang verlief dabei weiter ruhig, der US-Fenstertag dürfte sich auch an Europas Märkten in geringer Aktivität niederschlagen. Gestützt werden dürfte die Börsenstimmung weiter von der Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe.Kursbewegende Nachrichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...