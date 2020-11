101.586 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 5,50 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: +0.41% vs. last gabb, -9.93% ytd, +46.90% seit Start 2013. Erstmals seit März sind wir mit dem wiki wieder unter 10 Prozent ytd-Minus, 9 Prozent Alpha auf den ATX. Besondere Blicke ist heute die Addiko Bank wert, ist doch HV und die Aktie war zuletzt ziemlich hot.Addiko Bank ( Akt. Indikation: 9,68 /9,87, 1,30%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Menge Addiko Bank AG AKTAT000ADDIKO0 6,100 EUR 1.061,40 EUR 9,800 EUR 27.11.20 10:06 NT 643,80 EUR 60,66 % 1.705,20 ...

