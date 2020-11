Hamburg (ots) - Eine junge Hamburger Polizistin sucht ihren Weg zwischen ihren eigenen Idealen und dem Korpsgeist ihrer Hundertschaft: Darum geht es in dem Nachwuchsfilm "Am Ende der Worte", der bis zum 21. Dezember im Rahmen der Förderreihe "Nordlichter" in der Hansestadt entsteht. Die Hauptrolle spielt Lisa Vicari ("Dark"). Neben ihr stehen u. a. Ludwig Trepte, André Hennicke und Fabian Harloff vor der Kamera. Das NDR Fernsehen zeigt "Am Ende der Worte" voraussichtlich im Herbst des kommenden Jahres.Autorin Lena Fakler studierte an der Hamburg Media School. In ihrem ersten Langfilm nimmt sie einen Stoff auf, den sie ähnlich bereits in einem Kurzfilm verarbeitete; die Idee hatte sie während einer Mitfahrgelegenheit mit einem Bundeswehrsoldaten. Produzent Linus Günther ist ebenfalls Absolvent der Hamburg Media School und seit 2018 Geschäftsführer von klinkerfilm. Die beiden "Nordlichter" werden ergänzt durch Regisseurin Nina Vukovic. Ihr Regie-Debüt "Detour" entstand für das Kleine Fernsehspiel des ZDF und hatte 2017 Premiere auf dem Filmfest München. Die Förderreihe ist ein gemeinsames Projekt von NDR, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) und nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.Zum Inhalt des Dramas: Nach ihrer Ausbildung an der Polizeischule beginnt die 24-jährige Laura (Lisa Vicari) ihren Dienst in einer Einsatzhundertschaft der Hamburger Bereitschaftspolizei. Der polizeiliche Alltag an den Brennpunkten der Gesellschaft geht an den jungen Polizistinnen und Polizisten nicht spurlos vorbei. Rückhalt findet Laura im Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen und in ersten entstehenden Freundschaften. Als sich die Gruppe um Laura in ihrem Vorgehen gegen Drogendealer und Linke mehr und mehr radikalisiert, muss auch Laura feststellen, dass sie nicht nur gewaltfähig ist - sondern die Macht der Uniform und den Nervenkitzel aufrichtig genießt. Bis ihr im Einsatz ein folgenschwerer Fehler unterläuft und Laura sich entscheiden muss, was für eine Polizistin sie sein möchte. Steht sie zu ihren einstigen Idealen - oder möchte sie von einem System profitieren, das von Männlichkeitsbeweisen und Korpsgeist geprägt ist?Neben den oben Genannten spielen u. a. Pascal Houdus (Igor), Daniel Michel (Tom), Nathalie Thiede (Falke), Meryem Ebru Öz (Amalia), Ibrahim Al Khalil (Danilo), Momo Beier (Lilli), Konstantin Benedikt (John) und Jens Weisser (Großvater).Die Produktionsleitung hat Benedikt Maurer, Kamera: Neels Feil. Die Redaktion liegt bei Donald Kraemer (NDR).Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Dreh finden Sie unter www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/).Wegen der Corona-Pandemie können wir leider keinen Set-Termin anbieten.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4776444