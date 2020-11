PHP 8 ist endlich fertig. Neben einer Performance-Steigerung durch den neuen Just-in-Time-Compiler erwarten Entwickler aber auch einige neue Sprach-Features. Die vermutlich größte Neuerung in PHP 8 dürfte die Einführung des neuen Just-in-Time-Compilers. Der übersetzt Programme in einen Zwischencode, der wiederum zur Laufzeit (daher Just in Time) in Maschinencode umgewandelt wird. Dadurch soll ein deutlicher Performance-Sprung möglich sein. In der Praxis zeigt sich das jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Laut dem Open-Source-Projekt sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...