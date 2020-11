Mainz (ots) - Woche 51/20Samstag, 12.12.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:4.30 Terra XEine Erde - viele WeltenInseln5.25 Frag den LeschDie Erde hat's schon schwer.(vom 21.11.2011)5.40 Timm Thaler oder das verkaufte Lachen-7.15 Nach dem gleichnamigen Roman von James Krüss(vom 27.12.2018)Sonntag, 13.12.Bitte Zeitkorrekturen beachten:7.15 NesthäkchenNach den gleichnamigen Romanen von Else UryTeil 48.05 NesthäkchenNach den gleichnamigen Romanen von Else UryTeil 58.55 NesthäkchenNach den gleichnamigen Romanen von Else UryTeil 69.45 Reine Fellsache(Furry Vengeance)(Weiterer Ablauf ab 11.10 Uhr wie vorgesehen.)Woche 52/20Samstag, 19.12.20.15 Notting HillAnna Scott Julia RobertsWilliam Thacker Hugh GrantSpike Rhys IfansBernie Hugh BonnevilleHoney Emma ChambersMartin James DreyfusMax Tim McInnernyBella Gina McKeeRegie: Roger MichellGroßbritannien/USA 1999(Bitte streichen: Titel folgt)Sonntag, 20.12.20.15 Tatsächlich...Liebe(Love Actually)Premierminister Hugh GrantMark Andrew LincolnColin Kris MarshallJuliet Keira KnightleySarah Laura LinneyDaniel Liam NeesonJamie Colin FirthBilly Bill NighyKaren Emma ThompsonMia Heike MakatschRegie: Richard CurtisGroßbritannien 200322.20 Liebe braucht keine Ferien(The Holiday)Amanda Cameron DiazIris Kate WinsletGraham Jude LawMiles Jack BlackArthur Eli WallachRegie: Nancy MeyersUSA/Niederlande 2006(Um 20.15 Uhr und 22.20 Uhr bitte streichen: Titel folgt)Freitag, 25.12.20.15 Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück(Bridget Jones' Diary)Bridget Jones Renée ZellwegerNatasha Glenville Embeth DavidtzMarc Darcy Colin FirthDaniel Cleaver Hugh GrantJude Shirley HendersonBridgets Mutter Gemma JonesBridgets Vater Jim BroadbentRegie: Sharon MaguireGroßbritannien/USA/Frankreich 200121.45 Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns(The Edge von Reason)Bridget Jones Renée ZellwegerDaniel Cleaver Hugh GrantMark Darcy Colin FirthMum Gemma JonesDad Jim BroadbentRegie: Beeban KidronUSA 200423.20 Ich - Einfach unverbesserlich(Despicable Me)Die Figuren: Mit den Stimmen von:Gru Oliver RohrbeckVector Jan DelayDr. Nefario Peter GrögerGrus Mutter Kerstin Sanders-DornseifMr. Perkins Axel LutterMiss Hattie Nana SpierMargo Marie Christin MorgensternEdith Derya FlechtnerAgnes Sarah KunzeNachrichtensprecher Claus KleberRegie: Pierre Coffin, Chris RenaudUSA 2010(Um 20.15 Uhr, 21.45 Uhr und 23.20 Uhr bitte streichen: Titel folgt)Woche 53/20Samstag, 26.12.20.15 Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall(Beverly Hills Cop)Axel Foley Eddie MurphyBilly Rosewood Judge ReinholdJohn Taggart John AshtonJenny Summers Lisa EilbacherAndrew Bogomil Ronny CoxVictor Maitland Steven BerkoffRegie: Martin BrestUSA 198421.50 Beverly Hills Cop 2Axel Foley Eddie MurphyBilly Rosewood Judge ReinholdMaxwell Dent Jürgen ProchnowAndrew Bogomil Ronny CoxJohn Taggart John AshtonKarla Fry Brigitte NielsenRegie: Tony ScottUSA 198723.25 Beverly Hills Cop 3Axel Foley Eddie MurphyBilly Rosewood Judge ReinholdJon Flint Hector ElizondoEllis DeWald Timothy CarhartJanice Theresa RandleRegie: John LandisUSA 19941.00 Tatsächlich...Liebe(Love Actually)Premierminister Hugh GrantMark Andrew LincolnColin Kris MarshallJuliet Keira KnightleySarah Laura LinneyDaniel Liam NeesonJamie Colin FirthBilly Bill NighyKaren Emma ThompsonMia Heike MakatschRegie: Richard CurtisGroßbritannien 2003(Um 20.15 Uhr, 21.50 Uhr, 23.25 Uhr und 1.00 Uhr bitte streichen: Titel folgt)Sonntag, 27.12.20.15 Jurassic ParkGrant Sam NeillEllie Laura DernMalcolm Jeff GoldblumHammond Richard AttenboroughMuldoon Bob PeckGennaro Martin FerreroWu B.D. WongTim Joseph MazzelloLex Ariana RichardsArnold Samuel L. JacksonRegie: Steven SpielbergUSA 199322.10 Die Mumie kehrt zurück(The Mummy Returns)Rick O'Connell Brendan FraserEvelyn, genannt Evy Rachel WeiszJonathan John HannahImhotep Arnold VoslooArdeth Bay Oded FehrMeela Nais/ Anck-su-namun Patricia VelasquezAlex Freddie BoathKurator Alun ArmstrongScorpionkönig Dwayne "The Rock" JohnsonRegie: Stephen SommersUSA 2000(Um 20.15 Uhr und 22.10 Uhr bitte streichen: Titel folgt)Montag, 28.12.20.15 Der Prinz aus Zamunda(Coming to America)Prinz Akeem u.a. Eddie MurphySemmi u.a. Arsenio HallLisa McDowell Shari HeadleyDarryl Jenks Eriq La SalleCleo McDowell John AmosKönig Jaffe Joffer James Earl JonesKönigin Aeoleon Madge SinclairRegie: John LandisUSA 198822.00 Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall(Beverly Hills Cop)Axel Foley Eddie MurphyBilly Rosewood Judge ReinholdJohn Taggart John AshtonJenny Summers Lisa EilbacherAndrew Bogomil Ronny CoxVictor Maitland Steven BerkoffMikey Tandino James RussoRegie: Martin BrestUSA 198423.40 Beverly Hills Cop 2Axel Foley Eddie MurphyBilly Rosewood Judge ReinholdMaxwell Dent Jürgen ProchnowAndrew Bogomil Ronny CoxJohn Taggart John AshtonKarla Fry Brigitte NielsenCharles Cain Dean StockwellRegie: Tony ScottUSA 1987(Um 20.15 Uhr, 22.00 Uhr und 23.40 Uhr bitte streichen: Titel folgt)Dienstag, 29.12.22.00 Beverly Hills Cop 3Axel Foley Eddie MurphyBilly Rosewood Judge ReinholdJon Flint Hector ElizondoEllis DeWald Timothy CarhartJanice Theresa RandleRegie: John LandisUSA 1994(Bitte streichen: Titel folgt)Mittwoch, 30.12.20.15 Ich - Einfach unverbesserlich(Despicable Me)Die Figuren: Mit den Stimmen von:Gru Oliver RohrbeckVector Jan DelayDr. Nefario Peter GrögerGrus Mutter Kerstin Sanders-DornseifMr. Perkins Axel LutterMiss Hattie Nana SpierNachrichtensprecher Claus KleberRegie: Pierre Coffin, Chris RenaudUSA 201021.40 DragonheartBowen Dennis QuaidEinon (erwachsen) David ThewlisEinon (jung) Lee OakesGilbert Pete PostlethwaiteKara Dina MeyerFelton Jason IsaacsRegie: Rob CohenUSA 199623.15 Der Prinz aus Zamunda(Coming to America)Prinz Akeem u.a. Eddie MurphySemmi u.a. Arsenio HallLisa McDowell Shari HeadleyDarryl Jenks Eriq La SalleCleo McDowell John AmosKönig Jaffe Joffer James Earl JonesRegie: John LandisUSA 1988(Um 20.15 Uhr, 21.40 Uhr und 23.15 Uhr bitte streichen: Titel folgt)Freitag, 01.01.18.10 Liebe braucht keine Ferien(The Holiday)Amanda Cameron DiazIris Kate WinsletGraham Jude LawMiles Jack BlackArthur Eli WallachEthan Edward BurnsJasper Rufus SewellRegie: Nancy MeyersUSA/Niederlande 200620.15 GhostbustersDr. Peter Venkman Bill MurrayDr. Raymond "Ray" Stantz Dan AykroydDr. Egon Spengler Harold RamisWinston Zeddemore Ernie HudsonDana Barrett Sigourney WeaverLouis Tully Rick MoranisRegie: Ivan ReitmanUSA 198421.50 Ghostbusters 2Dr. Peter Venkman Bill MurrayDr. Raymond "Ray" Stantz Dan AykroydDana Barrett Sigourney WeaverDr. Egon Spengler Harold RamisLouis Tully Rick MoranisRegie: Ivan ReitmanUSA 198923.25 Fast & Furious Five(Fast Five)Dominic Toretto Vin DieselBrian O'Conner Paul WalkerAgent Luke Hobbs Dwayne JohnsonMia Toretto Jordana BrewsterRegie: Justin LinUSA 20111.25 Ghostbusters(von 20.15 Uhr)Dr. Peter Venkman Bill MurrayDr. Raymond "Ray" Stantz Dan AykroydDr. Egon Spengler Harold RamisWinston Zeddemore Ernie HudsonDana Barrett Sigourney WeaverLouis Tully Rick MoranisRegie: Ivan ReitmanUSA 19843.00 Ghostbusters 2(von 21.50 Uhr)Dr. Peter Venkman Bill MurrayDr. Raymond "Ray" Stantz Dan AykroydDana Barrett Sigourney WeaverDr. Egon Spengler Harold RamisLouis Tully Rick MoranisRegie: Ivan ReitmanUSA 1989(Um 18.10 Uhr, 20.15 Uhr, 21.50 Uhr, 23.25 Uhr, 1.25 Uhr und 3.00 Uhr bitte streichen: Titel folgt)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4776464