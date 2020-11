Shenyang, China (ots/PRNewswire) - /PRNewswire/ -- Der zweite Aktionstag in Shenyang aus der Reihe "Entdecken Sie das glückliche China über Cloud Touren - Online-Interviews mit ausländischen Medien" und die Initiative "Ein Gürtel, eine Straße", startete am 25. November im Shenyang 1905 Cultural and Creative Park, wie das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang berichtete.Journalisten von Mainstream-Medien aus mehr als 10 Ländern, darunter Pakistan, Myanmar, Nordmazedonien, der Tschechischen Republik und Nepal, trafen sich mit Shenyang im Rahmen einer Tour in der Cloud, um mehr über Shenyangs immaterielles, jahrtausendealtes Kulturerbe zu erfahren, die lang zurückreichende Geschichte und den kulturellen Reiz der Stadt zu entdecken und mehr über die Erneuerung und Wiedergeburt der jahrhundertealten Industrie hier zu lernen.Der Aktionstag vermittelte der Welt Shenyangs Bemühungen um den Schutz und die Nutzung seines industriellen und immateriellen Kulturerbes. Darüber hinaus konnten Journalisten ausländischer Medien einiges über die Verbindung zwischen der städtischen Kultur und der industriellen Zivilisation Shenyangs erfahren und Shenyangs Internationalisierung und die pulsierende Vitalität der Stadt bestaunen.Der Einfluss und das Ansehen des immateriellen Kulturerbes haben in Shenyang in den letzten Jahren zugenommen.Die Cloudtour stellte einige Techniken der Mandschu-Stickerei und der Liao-Porzellan-Brennerei vor.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378247Bildunterschrift: Liao PorzellanLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378252Bildunterschrift: Mandschu StickereiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1343614/Liao_porcelain.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1343615/The_Manchu_embroidery.jpgPressekontakt:Frau. Liu+86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of Shenyang People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149581/4776472