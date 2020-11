FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Deutsche Beteilungs AG, Jahreszahlen

DEU: Gerry Weber, Q3-Zahlen

DEU: Adler Group, Q3-Zahlen

DEU: Curevac, Q3-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/20 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/20

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 111/20 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 11/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/20 10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 10/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago 11/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verleihung des Bundespreises Ecodesign 2020 durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze DEU: Online-Digital-Gipfel der Bundesregierung

10:00 Online-Pk Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bitkom-Präsident Achim Berg 09:30 DEU: Online-Konferenz Europäische Zentralbank (EZB): "Technologie und Bankenaufsicht" u.a. mit dem Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, und einem Gastvortrag der Unternehmerin Susanne Klatten 09:30 DEU: Handelsverband Hessen, Weihnachts-Pk

10:00 DEU: Bankenverband BdB: Online-Pressegespräch "Die wirtschaftspolitische Lage in der Corona-Krise - wann kommt der Aufbruch?" mit Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), und Volker Hofmann, Leiter Volkswirtschaft des Bankenverbandes 11:00 DEU: OECD stellt internationale Studie zur Nachhaltigkeit von Städten und Regionen weltweit vor 14:30 DEU: Online-Pk Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anlässlich der Förderbescheid-Übergabe im Maskenförderprogramm (Innovationsmodul) an das Unternehmen Skylotec 15:00 DEU: Online-Veranstaltung zu Wahlen des Vorsitzenden der Gewerkschaftstag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 15:00 EUR: Videokonferenz der Euro-Gruppe

NLD: 25. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW) AUT: 180. Ordentliche Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) °

Alle Angaben wurdenmit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi