Halle/MZ (ots) - Jeder Euro, der in der Krise ausgegeben wird, bringt dem Staat später ein Vielfaches ein. So wird das Unternehmen, das überlebt, nach der Pandemie wieder Steuern zahlen. Das gilt auch für den Arbeitnehmer, der dank Kurzarbeiterregelung seinen Job nicht verliert. Nicht in Geld aufzuwiegen sind die geretteten Menschenleben durch die Milliarden, die in die Kliniken und den Kauf von Impfstoffen fließen.



Sicher, die Kredite müssen zurückgezahlt werden. Weil der Bund jedoch auf absehbare Zeit von den Anlegern sogar noch Geld dazu bekommt, ist das mit ein wenig Haushaltsdisziplin ohne drastische Sparprogramme oder Steuererhöhungen machbar.



