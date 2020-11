Berlin - AfD-Fraktionschef Alexander Gauland (79) will noch einmal für den Bundestag kandidieren. Der Brandenburger Landesverband will bei einem Parteitag im Januar Gauland für den Spitzenplatz der Landesliste für die Bundestagswahl 2021 aufstellen, berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben) unter Berufung auf eigene Informationen.



Gauland würde die Nominierung annehmen: "Das kann ich mir vorstellen", sagte er dem RND. "Allerdings eher für zwei als für vier Jahre." Gauland führt seit 2017 gemeinsam mit Alice Weidel die AfD-Bundestagsfraktion. Ob er sich mit fast 80 Jahren eine weitere Kandidatur zutraut, hatte er lange offengelassen. Die AfD trifft sich am Wochenende im niederrheinischen Kalkar zum Bundesparteitag.



Die 600 Delegierten sollen unter anderem über ein Rentenkonzept abstimmen.

