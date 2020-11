BioNTech hat für seinen Impfstoff BNT162b2 mittlerweile in den USA und Europa die Notfallzulassung beantragt. Gleichzeitig arbeiten die Mainzer mit Hochdruck an der Logistik, den Impfstoff auch in ausreichender Menge herzustellen. Dazu hat das Unternehmen kürzlich eine Produktionsstätte von Novartis in Marburg übernommen. Diese Übernahme ist jetzt endgültig abgeschlossen, sodass es mit der Produktion so richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...