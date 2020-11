Berlin - Eines der größten Krankenhäuser Deutschlands steht offenbar auch wegen vieler Covid-19-Fälle vor einem Aufnahmestopp. Das Vivantes-Krankenhaus in Berlin-Neukölln, dessen hochfrequentierte Notaufnahme zu den wichtigsten der Hauptstadtregion zählt, soll bei den Rettungsdiensten abgemeldet werden - Feuerwehr und Krankentransporter müssten dann andere Kliniken anfahren, berichtet der "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) unter Berufung auf Klinikkreise.



In der Neuköllner Vivantes-Klinik sind circa 85 Prozent der 1.200 Betten dortigen Ärzten zufolge belegt. "Das Problem sind nicht die belegten Betten, sondern fehlende Pflegekräfte", sagte der Friedrichshainer Vivantes-Arzt Thomas Werner der Zeitung. Er ist auch Betriebsrat und Klinikexperte der Ärztekammer Berlin. "Auf den meisten Stationen fehlen rund 15 Prozent der Pflegekräfte - weil sie selbst erkrankt oder in Quarantäne sind", so der Mediziner.

