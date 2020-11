Berlin - Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland will perspektivisch klimaneutral werden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Sonntag veröffentlicht wurde.



Demnach haben sich 46 Prozent der Unternehmen in Deutschland eine freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt, nach der sie zu einem bestimmten Zeitpunkt klimaneutral sein wollen. Weitere 27 Prozent aller Unternehmen wollen ihren CO2-Ausstoß zwar reduzieren - streben dabei jedoch keine komplette Klimaneutralität an. 17 Prozent haben eine CO2-Senkung derzeit nicht konkret geplant, planen dies allerdings für die Zukunft. Gut jedes fünfte der Unternehmen (22 Prozent), die eine Klimaneutralität planen, will dieses Ziel bereits innerhalb der nächsten fünf Jahre erreichen.



50 Prozent der Unternehmen, die klimaneutral werden wollen, haben sich dies für die nachfolgende Fünf-Jahres-Scheibe von 2026 bis 2030 vorgenommen. Zehn Prozent wollen nach 2030, aber bis 2040 komplett klimaneutral werden und weitere 14 Prozent nach 2040, aber spätestens bis zum Jahr 2050. Für die Erhebung befragte Bitkom Research von Mitte September bis Ende Oktober 753 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern.

