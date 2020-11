• Kräftiger Zuwachs im Immobilienbestand trotz turbulenter Phase am Immobilienmarkt • Sonderdividende aus Immobilienverkäufen im Oktober an Investoren ausgeschüttet • Gewinnfreibetrag nutzen und Steuern senken mit CORUM Origin Das französische Investmenthaus CORUM hält auch in der Corona-Krise an seinen jährlichen Performancezielen fest. Trotz der turbulenten Phase erwarb das Unternehmen heuer bereits 26 Immobilien um mehr als 355 Mio. Euro. Im Oktober konnten sich Anleger sogar über eine Sonderdividende von 1,52 Euro brutto pro Anteil freuen - das Ergebnis eines erfolgreichen Immobilienverkaufs in Spanien. Ein weiteres Plus: Der Flagship-Fonds CORUM Origin ist seit 2019 FBiG-fähig, wodurch Selbständige und Unternehmer ...

